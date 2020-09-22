Лже-налоговики вымогают деньги у жителей Алтайского края

Мошенники представляются сотрудниками налоговой службы и вымогают у жителей Алтайского края деньги, предупредили в краевом УФНС.

Мошенники звонят работникам различных организаций, представляются руководителем или заместителем ФНС России или регионального управления. Звонящие требуют оказать им материальную помощь.

Настоящие налоговики просят не поддаваться на уловки и помнить, что подобное поведение со стороны действительных сотрудников абсолютно недопустимо.

Сергей Сметанников,

заместитель руководителя УФНС по Алтайскому краю:

Подобные требования — это нарушение законодательства, которое влечет за собой самые серьезные последствия — служебную проверку, увольнение такого сотрудника и уголовную ответственность. О подобных случаях, а также о поведении налоговых служащих, вызывающем подозрение на коррупционные действия, гражданам следует незамедлительно сообщать в Управление ФНС России по Алтайскому краю и в правоохранительные органы.

Телефон доверия УФНС России по Алтайскому краю — 297−395.

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