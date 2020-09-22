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Жизнь

Лже-налоговики вымогают деньги у жителей Алтайского края

Мошенники представляются сотрудниками налоговой службы и вымогают у жителей Алтайского края деньги, предупредили в краевом УФНС.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Мошенники звонят работникам различных организаций, представляются руководителем или заместителем ФНС России или регионального управления. Звонящие требуют оказать им материальную помощь.

Настоящие налоговики просят не поддаваться на уловки и помнить, что подобное поведение со стороны действительных сотрудников абсолютно недопустимо.

Сергей Сметанников,
заместитель руководителя УФНС по Алтайскому краю:

Подобные требования — это нарушение законодательства, которое влечет за собой самые серьезные последствия — служебную проверку, увольнение такого сотрудника и уголовную ответственность. О подобных случаях, а также о поведении налоговых служащих, вызывающем подозрение на коррупционные действия, гражданам следует незамедлительно сообщать в Управление ФНС России по Алтайскому краю и в правоохранительные органы.

Телефон доверия УФНС России по Алтайскому краю — 297−395.

Ранее в Алтайском крае женщина отдала 86 тыс. рублей незнакомцу, пообещавшему компенсацию за лекарства.

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