Барнаульская пенсионерка перечислила мошеннику деньги, чтобы получить деньги

В Алтайском крае женщина отдала 86 тыс. рублей незнакомцу, пообещавшему компенсацию за лекарства, сообщает региональное МВД.

72-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил «сотрудник правоохранительных органов».

«Он сообщил, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенные лекарственные препараты», — рассказали в ведомстве.

Примечательно, что женщина действительно приобретала через интернет лекарства, поэтому никаких подозрений у нее не возникло.

Мошенник созванивался с пенсионеркой и просил переводить деньги на открытие счета и оплату услуг юриста. В итоге вышло 86 тыс. рублей.

Об обмане женщина догадалась лишь тогда, когда ее в очередной раз попросили совершить транш.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества и в очередной раз попросили жителей края проявлять бдительность при общении с незнакомыми людьми и не перечислять им деньги.

Ранее другую жительницу Барнаула заставили оформить кредит, а после украли деньги.