Барнаульская пенсионерка перечислила мошеннику деньги, чтобы получить деньги

72-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил «сотрудник правоохранительных органов».
«Он сообщил, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенные лекарственные препараты», — рассказали в ведомстве.
Примечательно, что женщина действительно приобретала через интернет лекарства, поэтому никаких подозрений у нее не возникло.
Мошенник созванивался с пенсионеркой и просил переводить деньги на открытие счета и оплату услуг юриста. В итоге вышло 86 тыс. рублей.
Об обмане женщина догадалась лишь тогда, когда ее в очередной раз попросили совершить транш.
Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества и в очередной раз попросили жителей края проявлять бдительность при общении с незнакомыми людьми и не перечислять им деньги.
Ранее другую жительницу Барнаула заставили оформить кредит, а после украли деньги.