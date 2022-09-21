21 сентября
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Происшествия

Неизвестные уничтожили лес и нанесли ущерб на 1,5 млн рублей в Новосибирске

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура выявила, что неизвестные загрязнили лес в Колыванском лесничестве. В результате их деятельности 94 кубометров были уничтожены. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лес.
Лес.
CC0

Установили, что в мае 2022 года неизвестные загрязнили лесной участок отходами животноводства. Он был расположен в Колыванском лесничестве.

Пострадало 94 кубометров березы и осины, выявили специалисты Минприроды региона и филиала ФБУ «Рослесозащит». Они больше не смогут расти.

Нанесенный вред оценивается почти в 1,5 млн рублей.

Следователь Коченевского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по ч.4 ст.261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений, причинившее крупный ущерб).

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