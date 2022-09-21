Неизвестные уничтожили лес и нанесли ущерб на 1,5 млн рублей в Новосибирске

Установили, что в мае 2022 года неизвестные загрязнили лесной участок отходами животноводства. Он был расположен в Колыванском лесничестве.
Пострадало 94 кубометров березы и осины, выявили специалисты Минприроды региона и филиала ФБУ «Рослесозащит». Они больше не смогут расти.
Нанесенный вред оценивается почти в 1,5 млн рублей.
Следователь Коченевского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по ч.4 ст.261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений, причинившее крупный ущерб).