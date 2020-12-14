Неизвестные жестоко расправились с уроженцем Бийска, воевавшим в ДНР

37-летний уроженец Бийска найден мертвым в своей квартире в Мурино под Петербургом, пишет spbdnevnik.ru. Известно, что мужчина воевал на Донбассе на стороне Донецкой народной республики и попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».