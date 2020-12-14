Неизвестные жестоко расправились с уроженцем Бийска, воевавшим в ДНР

В полицию позвонил его сосед. Он пожаловался, что мужчина разбил стекло на балконе и буянит. Когда на место прибыл наряд полиции, тот был уже мертв.
Криминалисты нашли колото-резаную рану в левой части груди, такую же рану на шее. На висках, затылке и лбу — колото-резаные и рубленые раны. Возбуждено уголовное дело.
Руководитель патриотического центра «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров не связывает убийство со «шпионскими страстями».
«Начиная с 2014 года через жернова Донбасса прошли тысячи добровольцев из разных регионов России, и Андрей был не исключением. Уроженец Алтайского края, который на гражданке, видимо, решил осесть в Санкт-Петербурге. По моему мнению, в этой драматической истории нет никаких шпионских страстей, хотя наверняка украинские медиа будут приписывать его убийство своим спецслужбам и называть его ликвидацией», — сказал Владимиров.
Ранее уроженца Алтайского края задержали в Белоруссии «по обвинению в дестабилизации».