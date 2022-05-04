4 мая
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Происшествия

Неизвестный мужчина пытался похитить двух мальчиков, представившись полицейским

В Кирове неизвестный мужчина пытался насильно усадить в машину подростков 12 и 13 лет, которым он представился полицейским, сообщает kp.ru.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

Школьники начали сопротивляться и кричать, это напугало злоумышленника.

Мальчики возвращались домой после тренировки, когда мужчина на белой иномарке заявил им, что он сотрудник полиции, и потребовал сесть в машину.

Подростки отказались. Тогда он схватил одного из них и пытался затащить в автомобиль насильно.

Дети начали кричать и сопротивляться, это спугнуло лже-полицейского.

«Кировская полиция по заявлению родителей подростков проводит проверку. По предварительным данным, противоправных действий в отношении детей не совершалось. Личность мужчины устанавливается», — сообщили в областном главке МВД.

Подросткам удалось запомнить приметы нападавшего и отличительные особенности его машины, пишет Газета.Ru. Злоумышленника ищут.

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