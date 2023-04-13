13 апреля
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Происшествия

Неизвестный в Барнауле раскидывает по улицам гвозди с салом — хозяева собак обеспокоены

В Барнауле владельцы собак обнаружили гвозди с нанизанным на них салом. Хозяева питомцев обеспокоены, что это может быть специальная ловушка для животных. Об этом сообщает сообщество «Черное и Белое Барнаул».

Неизвестный раскидывает по улицам гвозди с салом
Неизвестный раскидывает по улицам гвозди с салом
Черное и Белое Барнаул

Жительница Барнаула пожаловалась в социальных сетях — на улицах разбросаны гвозди с нанизанным на них салом. Один такой ей пришлось вытаскивать из пасти собственной собаки.

«Собака шла на коротком поводке. Хватило мгновения, чтобы подобрать», — делится хозяйка.

Барнаульцы предположили в комментариях, что сало прибивали на гвозди к дереву для угощения синицам. Однако другие отметили, что подобные опасные «вкусности» раскиданы по разным местам. Владельцы собак опасаются, что сало может быть отравлено.

«У большинства, кто держит собак, есть дети в доме. Они живут в обнимку. И собака передает отраву и ребенку. Через обнимашки и облизывания. Как бы это ни звучало», — поделилась жительница Барнаула.

Ранее мужчина расстрелял собаку на глазах у детей в в селе Костин Лог Мамонтовского района Алтайского края.

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