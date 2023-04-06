В Алтайском крае расстреляли щенка на глазах у детей

Как рассказали очевидцы, дети жительницы села Дарьи играли за огородом недалеко от пруда, вместе с ними бегала собачка Стиф — питомец сельчанки.
Щенок побежал вдоль берега, когда Дарья услышала выстрелы, а затем пронзительный визг собаки.
Раненного пса привезли в Барнаул, врачи извлеки из тела животного пять пуль. С помощью неравнодушных, на операцию и лечение Стифа собрали почти 20 тыс. рублей. Малыш выжил, его отправили домой.
На стрелка написали заявление в полицию.
Ранее власти Барнаула пообещали отловить бродячих собак в районе, где пес напал на 11-летнюю девочку.