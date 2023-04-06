В Алтайском крае расстреляли щенка на глазах у детей

Мужчина расстрелял собаку на глазах у детей в в селе Костин Лог Мамонтовского района Алтайского края. Об этом рассказали волонтеры сообщества Мамонтовского района «Шанс на жизнь».

"Шанс на жизнь"

Как рассказали очевидцы, дети жительницы села Дарьи играли за огородом недалеко от пруда, вместе с ними бегала собачка Стиф — питомец сельчанки.

Щенок побежал вдоль берега, когда Дарья услышала выстрелы, а затем пронзительный визг собаки.

Раненного пса привезли в Барнаул, врачи извлеки из тела животного пять пуль. С помощью неравнодушных, на операцию и лечение Стифа собрали почти 20 тыс. рублей. Малыш выжил, его отправили домой.

На стрелка написали заявление в полицию.

Ранее власти Барнаула пообещали отловить бродячих собак в районе, где пес напал на 11-летнюю девочку.