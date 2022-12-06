Неизвестный с пулеметом и в камуфляже стрелял по полицейским в России

ЧП случилось в Новошахтинске Ростовской области.
Разыскиваемый мужчина напал на правоохранителей возле Старой Соколовки. Сотрудники ППС прочесывали местность и заметили в лесу человека в балаклаве с оружием в руках, пишет Telegram-канал Baza. Увидев стражей порядка, он открыл по ним огонь.
Местных жителей попросили не выходить на улицу, пока преступника не задержат. В городе и окрестностях закрыты детские сады и школы. Родителей попросили не выпускать из дома детей.
Сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.
Перекрыты дороги. Введен план «Сирена».
Ранее мужчина начал стрелять по полицейской машине и ранил сотрудника. Другому полицейскому пришлось применить табельное оружие.
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