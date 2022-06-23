Неизвестный выстрелил в голову 10-летней россиянке

Неизвестный выстрелил в голову 10-летней девочке на Урале.

Пострадавшая находится в больнице, преступник в розыске, пишет Lenta.ru.

По данным издания E1.ru, инцидент произошел вечером 22 июня. Несколько подростков гуляли на улице, и в какой-то момент они услышали странный звук, в этот же миг их общая знакомая упала с ранением головы.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство малолетнего», пояснили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

После случившегося был проведен подворово-поквартирный обход, опрошены возможные свидетели и очевидцы.

Между тем характер ранения и предполагаемое оружие пока не установили.

Ранее девятилетний мальчик выстрелил в сверстника из-за карамелек.