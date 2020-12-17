Неизвестный водитель сбил подростка в Барнауле и скрылся с места ДТП

ДТП произошло примерно в 17:15 в среду 16 декабря — на улице Матросова в районе дома № 96.
«Наезд на 13-летнего пешехода-мальчика неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия», — раскрыли в ГИБДД главные зацепки.
Предположительно, водитель управлял автомобилем Toyota Prius темного цвета.
Обладающих какой-либо информацией граждан просят сообщить по тел.: 393−605, 393−554, 391−090, 393−555. Либо обратится по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5.
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