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Жизнь

Пьяная водительница из Новоалтайска извинилась за смерть ребенка и может избежать тюрьмы

44-летняя жительница Новоалтайска, которая 26 июля за рулем Nissan Sunny в пьяном виде сбила насмерть шестилетнего мальчика, попросила прощения у родных погибшего. В ответ они ходатайствовали об условном наказании, пишет «КП — Барнаул».

Мальчик погиб в Новоалтайске в результате ДТП.
Мальчик погиб в Новоалтайске в результате ДТП.
vk.com/incident22.

Очередное заседание суда прошло 9 декабря. Обвиняемая полностью признала вину, попросила извинения у потерпевших и возместила им вред в полном объеме, сообщил адвокат Олег Горохов.

Потерпевшие заявили ходатайство о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Примирение сторон возможно только в случае преступления небольшой или средней степени тяжести. В данном случае речь идет о тяжком преступлении, поэтому потерпевшая сторона обратилась с ходатайством об условном наказании, пояснил адвокат.

«Также они просили суд понизить категорию преступления до средней тяжести. Это также влияет на назначения наказания», — добавил Горохов.

Суд может и не принимать во внимание ходатайство потерпевших. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, 26 июля пьяная горожанка не справилась с управлением и сбила ребенка. Мальчик шел по правой обочине. От удара он скончался на месте.

В крови женщины было 1,59 промилле.

Со слов свидетелей, машина въехала в столб и придавила ребенка.

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