Пьяная водительница из Новоалтайска извинилась за смерть ребенка и может избежать тюрьмы

Очередное заседание суда прошло 9 декабря. Обвиняемая полностью признала вину, попросила извинения у потерпевших и возместила им вред в полном объеме, сообщил адвокат Олег Горохов.
Потерпевшие заявили ходатайство о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.
Примирение сторон возможно только в случае преступления небольшой или средней степени тяжести. В данном случае речь идет о тяжком преступлении, поэтому потерпевшая сторона обратилась с ходатайством об условном наказании, пояснил адвокат.
«Также они просили суд понизить категорию преступления до средней тяжести. Это также влияет на назначения наказания», — добавил Горохов.
Суд может и не принимать во внимание ходатайство потерпевших. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, 26 июля пьяная горожанка не справилась с управлением и сбила ребенка. Мальчик шел по правой обочине. От удара он скончался на месте.
В крови женщины было 1,59 промилле.
Со слов свидетелей, машина въехала в столб и придавила ребенка.