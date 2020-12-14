Неизвестное число собак погибло при пожаре в новосибирском приюте

В Новосибирске в приюте для животных «Верность» произошел пожар, в результате которого погибли собаки, пишет « КП-Новосибирск ».

Инцидент произошел 13 декабря. Как сообщают очевидцы в соцсетях, загорелась кухня и деревянные вольеры.

Огонь быстро распространялся, работники приюта пытались спасти животных своими силами, а после им помогали пожарные.

«У нас было около 180 собак. Многие погибли… мне очень сложно говорить», — рассказала изданию администратор приюта.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений деревянное сооружение горело открытым огнем. В течение 14 минут открытое горение было ликвидировано. Предварительная площадь пожара — 60 кв. метров», — сообщили в региональном МЧС.

Совместными усилиями из огня и дыма вывели 32 собаки. Еще более сотни питомцев спасли сотрудники приюта до прибытия пожарных.

Кроме того, отметили зоозащитники, многие собаки разбежались. Причина пожара пока что неизвестна.

«Мы не знаем сейчас, как их будем искать и где ловить. У нас сгорело все, вплоть до корма и мяса, которым мы кормили питомцев», — рассказала активистка.

Как уточняет «Сибирь.Реалии», известно о гибели шести животных, однако после разбора завалов число может вырасти.

Сейчас волонтеры собирают деньги для покупки посуды и корма для питомцев, а также ищут технику для устранения последствий пожара.

Ранее в Иркутской области владельца приюта обвинили в убийстве 50 тысяч кошек и собак.