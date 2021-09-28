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Происшествия

Нелюдимый студент угрожал расстрелом своим однокурссникам

Полиция задержала студента Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) после его сообщений в соцсетях о готовности совершить вооруженное нападение на своих однокурсников, пишет «Интерфакс».

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

Молодой человек находился в академическом отпуске, но уже приступил к занятиям.

Угрозу о расправе 19-летний юноша направил своим однокурсникам, сообщив им, что готов взять оружие, угнать полицейскую машину и начать убивать. Оружия у студента в действительности не было, сообщает 76.ru.

Бывшие одногруппники молодого человека рассказали, что он был нелюдимым и мало с кем общался, при этом казался странным. Региональное управление МВД ситуацию пока никак не прокомментировало.

Центральный районный суд Красноярска 24 сентября отправил на два месяца в СИЗО студента Южного техникума в Краснотуранском районе города. Молодого человека обвиняют в приготовлении к убийству двух или более человек (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), пишет polit.ru. Он хотел «расправиться с однокурсниками, которые его унижали и оскорбляли».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в Красноярском крае предотвращено нападение на школу. «Задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — сказал Бастрыкин, не уточнив подробности.

За последние годы совершено около десятка нападений на образовательные учреждения в российских регионах, заявил Бастрыкин.

Жители Барнаула почтили память жертв трагедии в Перми.
Жители Барнаула почтили память жертв трагедии в Перми.
barnaul.org

ЧП в Перми

Утром 20 сентября 18-летний студент-первокурсник юридического Тимур Бекмансуров напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет. В результате стрельбы погибли шесть человек.

Тело главы пермского СК нашли после совещания о расследовании массового убийства в университете.

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