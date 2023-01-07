7 января
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Происшествия

Непогода. Семейную пару спасли из снежного плена, а 12 человек застряли на границе с Казахстаном

В Алтайском крае полиция спасла семью из снежного плена на Чуйском тракте, сообщают в пресс-службе регионального МВД. Кроме того, 12 человек застряли на границе с Казахстаном из-за непогоды.

Метель. Снежная дорога.
Метель. Снежная дорога.
pexels.com

Сугробы на Чуйском

Утром 7 января полицейские вызволили семейную пару, чей автомобиль забуксовал в сугробе.

Сообщение о ЧП поступило примерно в 05:00. Мужчина и женщина направлялись из Республики Алтай в Барнаул.

Пара застряла на 360 км Чуйского тракта. Их машина съехала с трассы и застряла в снегу.
Инспекторы вытащили машину, и мужчина с женщиной поехали дальше.

Метель в Алтайском крае.
Метель в Алтайском крае.
vk.com

На границе с Казахстаном

Накануне 6 января на границе Алтайского края с Казахстаном застряли 12 человек.

Люди попали в снежную бурю на дороге «Усть-Каменогорск — Шемонаиха — Граница РФ», уточняют в Департаменте по ЧС Восточно-Казахстанской области.

Проезжую часть замело, и автомобиль застрял в снегу, отмечает «Инцидент Барнаул».

На место прибыли спасатели. Людей, в том числу двух детей, эвакуировали и временно разместили в Шемонаихе.

Напомним, в Алтайском крае открыли движение еще на двух участках дороги.

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