Непосильным трудом. У арестованного генерал-лейтенанта нашли валюту и золото

По словам следователя, у высокопоставленного таможенника нашли 600 тыс. евро, 600 тыс. долларов, золотые слитки и часы люксовых брендов. В общем, чиновник оказался долларовым миллионером.
Начальник управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы Кизлык способствовал освобождению от уголовной ответственности людей, причастных к контрабанде денежных средств. В результате его действий преступники вернули себе средства, изъятые как контрабандные, заявил следователь СК РФ.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и принял решение поместить Кизлыка под арест. Генерал-лейтенант обвиняется по двум эпизодам злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК).
Генерал не признал вину. Но, как сказал следователь, показания на него дали в том числе свидетели из числа сотрудников таможенной службы.
Кроме Кизлыка и задержанного вместе с ним его заместителя Алексея Серебро по делу проходят замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и еще один фигурант с фамилией Шурыгин.
Задержания высокопоставленных таможенников произошли 23 декабря. В этот день в главном офисе Федеральной таможенной службы в Москве и двух подмосковных таможнях силовики провели масштабные обыски.