24 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Неправильных садоводов, собирающих коноплю, задержали на Алтае

Полицейские задержали четырех жителей Республики Алтай, вырастивших по несколько килограммов марихуаны и конопли, сообщает «Новости Горного Алтая».

Конопля.
Конопля.
22.мвд.рф

Полиция задержала 31-летнего жителя Горно-Алтайска, обнаружив у него более двух килограммов марихуаны. Мужчина признался, что ее он собрал в Майминском районе и заготовил для себя.

Кроме того, для своих нужд собирал коноплю 41-летний житель села Артыбаш. При задержании правоохранители нашли в его рюкзаке более 2,5 килограммов запрещенного вещества.

Также полицейские изъяли 890 граммов марихуаны у пассажиров автомобиля Toyota Alion. При проверке машины на Чуйском тракте у 21-летнего и 35-летнего жителей Кош-Агачского района нашли запрещенные вещества растительного происхождения. Задержанные признались, что заготовили его для личного потребления в Онгудайском районе.

По фактам произошедшего возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере»). Подозреваемые подписали подписку о невыезде.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость