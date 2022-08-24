Неправильных садоводов, собирающих коноплю, задержали на Алтае

Полицейские задержали четырех жителей Республики Алтай, вырастивших по несколько килограммов марихуаны и конопли, сообщает « Новости Горного Алтая ».

Полиция задержала 31-летнего жителя Горно-Алтайска, обнаружив у него более двух килограммов марихуаны. Мужчина признался, что ее он собрал в Майминском районе и заготовил для себя.

Кроме того, для своих нужд собирал коноплю 41-летний житель села Артыбаш. При задержании правоохранители нашли в его рюкзаке более 2,5 килограммов запрещенного вещества.

Также полицейские изъяли 890 граммов марихуаны у пассажиров автомобиля Toyota Alion. При проверке машины на Чуйском тракте у 21-летнего и 35-летнего жителей Кош-Агачского района нашли запрещенные вещества растительного происхождения. Задержанные признались, что заготовили его для личного потребления в Онгудайском районе.

По фактам произошедшего возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере»). Подозреваемые подписали подписку о невыезде.