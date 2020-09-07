Несколько балконов загорелись в барнаульской девятиэтажке

Горело около 20 квадратных метров. С задымленных этажей людей эвакуировали с помощью спасательных устройств, остальные вышли самостоятельно.
«Сложность пожара заключалась в наличии жильцов в своих квартирах и сложной планировке строения — здание коридорного типа», — отметил заместитель начальника службы пожаротушения Евгений Кононенко.
В ликвидации участвовали 12 единиц техники и 42 человека.
Обошлось без пострадавших.
По оценке специалистов, предварительной причиной пожара могла быть неосторожность при обращении с огнем.
5 сентября в Барнауле сотрудники кафе самостоятельно справились с возгоранием, возникшим из-за электрооборудования.