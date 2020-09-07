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Происшествия

Несколько балконов загорелись в барнаульской девятиэтажке

Вечером 6 сентября в доме на ул. Георгия Исакова зарились несколько общих балконов на 8 и 9 этажах, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар на балконах.
Пожар на балконах.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Горело около 20 квадратных метров. С задымленных этажей людей эвакуировали с помощью спасательных устройств, остальные вышли самостоятельно.

Пожар на балконах.
Пожар на балконах.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

«Сложность пожара заключалась в наличии жильцов в своих квартирах и сложной планировке строения — здание коридорного типа», — отметил заместитель начальника службы пожаротушения Евгений Кононенко.

В ликвидации участвовали 12 единиц техники и 42 человека.

Обошлось без пострадавших.

По оценке специалистов, предварительной причиной пожара могла быть неосторожность при обращении с огнем.

5 сентября в Барнауле сотрудники кафе самостоятельно справились с возгоранием, возникшим из-за электрооборудования.

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