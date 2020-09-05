Посетителей барнаульского кафе эвакуировали из-за «квадратного пожара»

Инцидент произошел в расположенном на проспекте Ленина кафе «TOFU» — поступило сообщение о задымлении.
«Обнаружение пожара произошло системой автоматической пожарной сигнализацией. При сработке системы персонал эвакуировал посетителей кафе. Никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.
Персонал кафе победил возгорание при помощи двух порошковых огнетушителей, до прибытия сотрудников МЧС.
Площадь пожара составила около одного квадратного метра. Огонь повредил электрический щит и электропроводку в тепловом узле (в техническом помещении внутри кафе).
Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
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