Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 сентября 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Посетителей барнаульского кафе эвакуировали из-за «квадратного пожара»

В Барнауле сотрудники кафе самостоятельно справились с возгоранием, возникшим из-за электрооборудования, сообщили в алтайском МЧС.

Кафе.
Кафе.
СС0

Инцидент произошел в расположенном на проспекте Ленина кафе «TOFU» — поступило сообщение о задымлении.

«Обнаружение пожара произошло системой автоматической пожарной сигнализацией. При сработке системы персонал эвакуировал посетителей кафе. Никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.

Персонал кафе победил возгорание при помощи двух порошковых огнетушителей, до прибытия сотрудников МЧС.

Площадь пожара составила около одного квадратного метра. Огонь повредил электрический щит и электропроводку в тепловом узле (в техническом помещении внутри кафе).

Огнетушитель.
Огнетушитель.
СС0

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Напомним, сегодня же днем в исторической части Барнаула сгорел частный жилой дом.

Ранее altapress.ru рассказал про очередной исчезающий памятник Барнаула — «Дом Шадрина». Советуем прочитать, если интересно, почему «Русский чай» может испариться, пока уже не первое десятилетие ждет серьезной реставрации.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость