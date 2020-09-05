В исторической части Барнаула днем сгорел частный дом: остались только старые стены

Инцидент произошел в исторической части города — на улице Гоголя, которая до 1902 года носила название Кузнецкая, поскольку жили здесь переселенцы из Кузнецка, прибывшие в Барнаул в середине XVIII века.
Как рассказали в региональном МЧС, общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
«В результате пожара пострадали стены и перекрытия дома, крыша уничтожена. Пожар ликвидирован. Пострадавших и погибших нет», — отметили в ведомстве.
Пожарные работали по повышенному рангу сложности — огонь распространялся на рядом расположенные жилые дома и надворные постройки.
Ранее в Барнауле сгорел аварийный дом, который до этого успели расселить.