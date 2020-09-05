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Происшествия

В исторической части Барнаула днем сгорел частный дом: остались только старые стены

В алтайской столице днем 5 сентября сгорел частный жилой дом, рассказали в паблике «Инцидет Барнаул».

Пожар в Барнауле на улице Гоголя.
Пожар в Барнауле на улице Гоголя.
кадр из видео.

Инцидент произошел в исторической части города — на улице Гоголя, которая до 1902 года носила название Кузнецкая, поскольку жили здесь переселенцы из Кузнецка, прибывшие в Барнаул в середине XVIII века.

Как рассказали в региональном МЧС, общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

«В результате пожара пострадали стены и перекрытия дома, крыша уничтожена. Пожар ликвидирован. Пострадавших и погибших нет», — отметили в ведомстве.

Пожарные работали по повышенному рангу сложности — огонь распространялся на рядом расположенные жилые дома и надворные постройки.

Ранее в Барнауле сгорел аварийный дом, который до этого успели расселить.

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