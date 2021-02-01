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Происшествия

Несколько десятков жителей Красноярска отравились холодной водой из-под крана

Специалисты красноярского Роспотребнадзора начали проверку по факту ухудшения здоровья жителей после использования холодной воды, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

Ранее в соцсетях жители нескольких домов пожаловались на рвоту, диарею и температуру после употребления холодной воды из-под крана.

Они сообщили, что в домах отключали холодное водоснабжение, а после его возобновления резко ухудшилось самочувствие.

«Мы проводим проверку по факту сообщений в СМИ о происшествии. К нам пока жалобы от жителей не поступали», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Проверку сообщений об отравлении также начала региональная прокуратура.

«В ходе проверки будет дана оценка выполнению ресурсоснабжающей и управляющей организациями требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере на предмет качества предоставления коммунальной услуги в сфере водоснабжения, а также соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — отметили в ведомстве.

Ранее в Кемеровской области жители города Мыски после Нового года обнаружили в водопроводной воде небольших белых червячков.

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