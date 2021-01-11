Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 января
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Сюрприз с червячками обнаружили в воде жители сибирского городка после Нового года

В Кемеровской области жители города Мыски обнаружили в водопроводной воде небольших белых червяков, пишет «Кузбасс».

Кран. Горячая вода.
Кран. Горячая вода.
СС0

Червяков в воде обнаружили жильцы домов на разных улицах. Правда, для этого необходимо открутить фильтры-насадки на смесителе.

«Мой муж периодически чистит фильтр на кране, во время очередной ревизии обнаружил такой вот сюрприз, в первый раз за все время», — рассказала местная жительница.

Мысковчане интересуются, как эти существа, похожие на опарышей, попали в водопровод и как давно они там находятся.

В администрации города изданию сообщили, что перед новогодними праздниками Роспотребнадзор провел лабораторные исследования воды и она соответствовала всем санитарным нормам.

Однако на всякий случай начали проверку по жалобам на червячков — по окончанию «расследования» жителям сообщат результаты.

Кстати, ранее вице-мэр кузбасского Киселевска Сергей Шишкин выпил воду с червями, отказавшись признавать проблемы с водоснабжением, и стал победителем городского конкурса «Человек года».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость