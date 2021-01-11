Сюрприз с червячками обнаружили в воде жители сибирского городка после Нового года

В Кемеровской области жители города Мыски обнаружили в водопроводной воде небольших белых червяков, пишет « Кузбасс ».

Червяков в воде обнаружили жильцы домов на разных улицах. Правда, для этого необходимо открутить фильтры-насадки на смесителе.

«Мой муж периодически чистит фильтр на кране, во время очередной ревизии обнаружил такой вот сюрприз, в первый раз за все время», — рассказала местная жительница.

Мысковчане интересуются, как эти существа, похожие на опарышей, попали в водопровод и как давно они там находятся.

В администрации города изданию сообщили, что перед новогодними праздниками Роспотребнадзор провел лабораторные исследования воды и она соответствовала всем санитарным нормам.

Однако на всякий случай начали проверку по жалобам на червячков — по окончанию «расследования» жителям сообщат результаты.

Кстати, ранее вице-мэр кузбасского Киселевска Сергей Шишкин выпил воду с червями, отказавшись признавать проблемы с водоснабжением, и стал победителем городского конкурса «Человек года».