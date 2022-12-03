Несколько дней провела без еды в запертой квартире забытая опекуном пожилая женщина

В Санкт-Петербурге забытая опекуном 87-летняя женщина оказалась на несколько дней заперта в своей квартире, сообщает РЕН ТВ.

Соседи женщины обратились в экстренные службы. Сотрудники МЧС вскрыли дверь, чтобы попасть в квартиру. С собой у них было печенье. Пенсионерка призналась, что ела его только по праздникам, и поинтересовалась, какое торжество сегодня, пишет Lenta.ru.

На ее теле обнаружили пролежни и синяки. Также она была очень худая, ее кожа была грязной.

Сейчас женщина находится в лечебном учреждении, ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Ранее соцслужбы проверили замусоренный дом с тараканами барнаульской пенсионерки.