3 декабря
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Происшествия

Несколько дней провела без еды в запертой квартире забытая опекуном пожилая женщина

В Санкт-Петербурге забытая опекуном 87-летняя женщина оказалась на несколько дней заперта в своей квартире, сообщает РЕН ТВ.

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

Соседи женщины обратились в экстренные службы. Сотрудники МЧС вскрыли дверь, чтобы попасть в квартиру. С собой у них было печенье. Пенсионерка призналась, что ела его только по праздникам, и поинтересовалась, какое торжество сегодня, пишет Lenta.ru.

На ее теле обнаружили пролежни и синяки. Также она была очень худая, ее кожа была грязной.

Сейчас женщина находится в лечебном учреждении, ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Ранее соцслужбы проверили замусоренный дом с тараканами барнаульской пенсионерки.

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