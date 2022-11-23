«От помощи отказалась»: соцслужбы проверили замусоренный дом с тараканами барнаульской пенсионерки

Специалисты рассказали что, женщина в агрессивной форме отказалась от соцобслуживания и помощи волонтеров. Органы опеки и попечительства продолжат наблюдение за пенсионеркой.
Также выяснилось, что в квартире в соседней квартире живут родственники бабушки, которые присматривают за ней. В Барнауле проживает ее внук. Он навещает пенсионерку и привозит ей продукты.
Специалисты ведомства направили ходатайство в Алтайскую краевую клиническую психиатрическую больницу имени Эрдмана, чтобы решить вопрос об оказании ей психиатрической помощи и признании ее недееспособной. Это позволит отправить пенсионерку в дом-интернат.
Напомним, ужасающие кадры с тараканами, мухами и горами мусора появились в СМИ и соцсетях Барнаула утром 23 ноября.