23 ноября
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Происшествия

«От помощи отказалась»: соцслужбы проверили замусоренный дом с тараканами барнаульской пенсионерки

Сотрудники комплексного центра соцобслуживания пришли к 83-летней жительнице Барнаула, живущей в захламленной квартире с насекомыми. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Алтайского края.

Стена из тараканов: в Барнауле одинокая пенсионерка живет в замусоренной избушке.
Стена из тараканов: в Барнауле одинокая пенсионерка живет в замусоренной избушке.
"Инцидент Барнаул".

Специалисты рассказали что, женщина в агрессивной форме отказалась от соцобслуживания и помощи волонтеров. Органы опеки и попечительства продолжат наблюдение за пенсионеркой.

Также выяснилось, что в квартире в соседней квартире живут родственники бабушки, которые присматривают за ней. В Барнауле проживает ее внук. Он навещает пенсионерку и привозит ей продукты.

Специалисты ведомства направили ходатайство в Алтайскую краевую клиническую психиатрическую больницу имени Эрдмана, чтобы решить вопрос об оказании ей психиатрической помощи и признании ее недееспособной. Это позволит отправить пенсионерку в дом-интернат.

Напомним, ужасающие кадры с тараканами, мухами и горами мусора появились в СМИ и соцсетях Барнаула утром 23 ноября.

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