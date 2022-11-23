В Барнауле 83-летняя женщина живет в непригодных условиях — в заваленном мусором частном доме, где тараканы ползают по стенам и потолку, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Стена из тараканов: в Барнауле одинокая пенсионерка живет в замусоренной избушке.

Жительница Барнаула рассказала, как по пути домой встретила на улице пожилую женщину и решила ее проводить. Было холодно — и пенсионерка еле передвигалась.

Как выяснилось, она живет на ул. Краснознаменной Бригады, 42. Спутница ужаснулась условиями.

«Соседи, как я понимаю, относятся с безразличием. Может, чем-то помогают, но помощи я никакой не заметила за все три дня, которые навещала бабушку и узнавала информацию», — отметила она.

На кадрах видны горы мусора. Кроме того, стены буквально кишат тараканами. По углам и в других местах можно увидеть гнезда.

Женщина призвала соцслужбы обратить внимание на бабушку.

Ранее пакет с мертвым питоном обнаружила на свалке сибирячка.