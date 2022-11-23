Стена из тараканов: в Барнауле одинокая пенсионерка живет в замусоренной избушке.

Жительница Барнаула рассказала, как по пути домой встретила на улице пожилую женщину и решила ее проводить. Было холодно — и пенсионерка еле передвигалась.
Как выяснилось, она живет на ул. Краснознаменной Бригады, 42. Спутница ужаснулась условиями.
«Соседи, как я понимаю, относятся с безразличием. Может, чем-то помогают, но помощи я никакой не заметила за все три дня, которые навещала бабушку и узнавала информацию», — отметила она.
На кадрах видны горы мусора. Кроме того, стены буквально кишат тараканами. По углам и в других местах можно увидеть гнезда.
Женщина призвала соцслужбы обратить внимание на бабушку.
Ранее пакет с мертвым питоном обнаружила на свалке сибирячка.