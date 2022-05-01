Несколько домов охвачены огнем в алтайском селе

На видео видно, как дома, окруженные сухой травой, горят на одной улице. О пострадавших не сообщается.

Ранее ГУ МЧС по Алтайскому краю предупредило жителей региона о сложной ситуации с пожарами на майских выходных.

«В тёплые и ветреные майские выходные оперативная обстановка в регионе осложнилась. Только за минувшие сутки силами пожарной охраны в регионе ликвидировано 223 пожара, большинство из них — горение травы и мусора. Силы добровольной пожарной охраны к тушению пожаров привлекались 39 раз», — сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам работы надзорных органов за сутки составлено 62 протокола, вынесено 67 предостережений. Отработали 712 патрульных групп, 163 патрульно-маневренных группы, 69 патрульно-контрольных групп.

МЧС напоминает, что в сухую и ветреную погоду стоит быть особенно осторожным при обращении с огнем.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность.