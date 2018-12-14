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Несколько домов в Барнауле остались без воды из-за повреждения на водопроводе

В Барнауле утром 14 декабря произошло повреждение на водопроводе. Без воды остались несколько домов, рассказали altapress.ru в барнаульском водоканале.

Повреждение на водопроводе в Барнауле 14 декабря.
Повреждение на водопроводе в Барнауле 14 декабря.
Евгений Фокин в vk.com/barneos22

Повреждение произошло на водопроводе на улице Попова, 39. Сейчас специалисты работают на месте. Выхода воды на поверхность не было.

Временно водоснабжение ограничили в 4 многоквартирных домах и 4 административных зданиях. Осуществляют подвоз воды. Оставить заявку можно по телефону 28−22−00

Напомним, утром 14 декабря в Барнауле устранили крупную коммунальную аварию в поселке Южном, из-за которой без отопления оставались 8 многоквартирных жилых домов, детский сад и Алтайский политехнический колледж.

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