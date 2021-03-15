Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 марта -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Несколько тонн снега обрушились на бабушку, внучек отбросило в сторону. СК возбудил дело

В Кемеровской области возбудили уголовное дело после обрушения на женщину огромной массы снега с крыши здания, сообщает СК России.

Снег на крыше.
Снег на крыше.
Анна Зайкова

Инцидент произошел в Междуреченске больше месяца назад — 7 февраля 2021 года. Пострадавшая до сих пор находится в больнице.

«С крыши ДК сошел снег, который травмировал 65-летнюю женщину. Потерпевшую госпитализировали, у нее диагностирована скелетная сочетанная травма», — рассказали в ведомстве.

Дело возбудили по признакам «халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Следователи выяснят, надлежащим ли образом осуществлялась очистка крыши от снега, а также установят ответственное должностное лицо.

Сход снега с крыши.
Сход снега с крыши.
ССО.

Как уточняет «Сибдепо» со ссылкой на зятя пострадавшей, женщина днем гуляла с внучками. Маленькие девочки (5 и 6 лет) по счастливой случайности не пострадали — их волной отбросило в сторону.

«Это центр города, там должно было быть все почищено. Оказалось, что нет: с задней части здания на них рухнул наст снега, несколько тонн. Бабушка серьезно пострадала — ее почти полностью накрыло снежной массой. Травмы очень серьезные: перелом плеча, открытый перелом ноги, перелом нескольких позвонков, травма грудины и травма легких — ей ребра и грудь сдавило снежной массой», — рассказал мужчина.

Он также отметил, что после происшествия с ним связалась руководитель ДК, которая предложила поддерживать контакты в дальнейшем.

Ранее в Новосибирске упавшая с балкона сосулька убила 68-летнюю пенсионерку.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость