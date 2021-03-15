Несколько тонн снега обрушились на бабушку, внучек отбросило в сторону. СК возбудил дело

В Кемеровской области возбудили уголовное дело после обрушения на женщину огромной массы снега с крыши здания, сообщает СК России.

Инцидент произошел в Междуреченске больше месяца назад — 7 февраля 2021 года. Пострадавшая до сих пор находится в больнице.

«С крыши ДК сошел снег, который травмировал 65-летнюю женщину. Потерпевшую госпитализировали, у нее диагностирована скелетная сочетанная травма», — рассказали в ведомстве.

Дело возбудили по признакам «халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Следователи выяснят, надлежащим ли образом осуществлялась очистка крыши от снега, а также установят ответственное должностное лицо.

Сход снега с крыши. ССО.

Как уточняет «Сибдепо» со ссылкой на зятя пострадавшей, женщина днем гуляла с внучками. Маленькие девочки (5 и 6 лет) по счастливой случайности не пострадали — их волной отбросило в сторону.

«Это центр города, там должно было быть все почищено. Оказалось, что нет: с задней части здания на них рухнул наст снега, несколько тонн. Бабушка серьезно пострадала — ее почти полностью накрыло снежной массой. Травмы очень серьезные: перелом плеча, открытый перелом ноги, перелом нескольких позвонков, травма грудины и травма легких — ей ребра и грудь сдавило снежной массой», — рассказал мужчина.

Он также отметил, что после происшествия с ним связалась руководитель ДК, которая предложила поддерживать контакты в дальнейшем.

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