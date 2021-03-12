Упавшая с балкона сосулька убила пенсионерку в Новосибирске

Трагический случай произошел днем 10 марта. Возбудили дело по факту «причинения смерти по неосторожности».
«С самовольно установленного козырька балкона одной из квартир многоэтажного жилого дома произошел самопроизвольный сход снежных масс и льда на женщину», — рассказали в ведомстве.
Пострадавшую с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, где она скончалась.
Следователи осмотрели место происшествия. Выясняют все обстоятельства, назначили экспертизы.
Ранее в Бийске упавшая с крыши ледяная глыба разбила женщине голову.