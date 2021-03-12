Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 марта -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Упавшая с балкона сосулька убила пенсионерку в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели 68-летней женщины, на которую упали сосульки с козырька балкона, сообщает региональный СК.

Сосульки.
Сосульки.
Дмитрий Лямзин

Трагический случай произошел днем 10 марта. Возбудили дело по факту «причинения смерти по неосторожности».

«С самовольно установленного козырька балкона одной из квартир многоэтажного жилого дома произошел самопроизвольный сход снежных масс и льда на женщину», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшую с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, где она скончалась.

Следователи осмотрели место происшествия. Выясняют все обстоятельства, назначили экспертизы.

Ранее в Бийске упавшая с крыши ледяная глыба разбила женщине голову.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость