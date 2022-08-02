Несовершеннолетние водители устроили ДТП с пострадавшими в Барнауле

ДТП случилось 1 августа в барнаульском поселке Лесной. Столкнулись мотоцикл и квадроцикл.
«За управлением мотоцикла находился мальчик с пассажиром девочкой, квадроциклом управлял также ребёнок», — рассказал очевидец.
По его словам, пострадали все трое. Их увезли в больницу для оказания медицинской помощи, утверждает мужчина.
На место происшествия прибыли сотрудники силовых структур. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Кузбассе родителям погибшего в ДТП ребенка выплатили моральную компенсацию в размере 850 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Железнодорожный районный суд Барнаула поступило уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в ДТП с двумя жертвами на Павловском тракте