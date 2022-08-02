Несовершеннолетние водители устроили ДТП с пострадавшими в Барнауле

В Барнауле произошла авария с участием транспортных средств, водители которых не достигли совершеннолетия. Об этом сообщает паблик « Инцидент Барнаул » в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП с несовершеннолетними водителями в Барнауле

ДТП случилось 1 августа в барнаульском поселке Лесной. Столкнулись мотоцикл и квадроцикл.

«За управлением мотоцикла находился мальчик с пассажиром девочкой, квадроциклом управлял также ребёнок», — рассказал очевидец.

По его словам, пострадали все трое. Их увезли в больницу для оказания медицинской помощи, утверждает мужчина.

На место происшествия прибыли сотрудники силовых структур. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Кузбассе родителям погибшего в ДТП ребенка выплатили моральную компенсацию в размере 850 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Железнодорожный районный суд Барнаула поступило уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в ДТП с двумя жертвами на Павловском тракте