29 июля
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Происшествия

В Барнауле передали в суд дело о ДТП, которое унесло жизни матери и 6-летнего ребенка

В Железнодорожный районный суд Барнаула поступило уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в ДТП с двумя жертвами на Павловском тракте. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

ДТП в Барнауле на Павловском тракте. 18 марта 2022 года.
ДТП в Барнауле на Павловском тракте. 18 марта 2022 года.
t.me/vkurse22.

Напомним, в Барнауле 18 марта случилась страшная авария, в которой погибли мать и ее шестилетний ребенок.

Автомобиль такси Hyundai Solaris при перестроении не уступил дорогу Audi, который двигался попутно по левой полосе, и врезался в него. После этого Solaris выехал на встречку, где столкнулся с Subaru Impreza и еще двумя авто.

Водителю вменяют ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Он может получить до семи лет лишения свободы.

Сейчас водитель находится под стражей.

Ранее на алтайской трассе КамАЗ раздавил легковушку.

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