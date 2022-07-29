В Барнауле передали в суд дело о ДТП, которое унесло жизни матери и 6-летнего ребенка

Напомним, в Барнауле 18 марта случилась страшная авария, в которой погибли мать и ее шестилетний ребенок.
Автомобиль такси Hyundai Solaris при перестроении не уступил дорогу Audi, который двигался попутно по левой полосе, и врезался в него. После этого Solaris выехал на встречку, где столкнулся с Subaru Impreza и еще двумя авто.
Водителю вменяют ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Он может получить до семи лет лишения свободы.
Сейчас водитель находится под стражей.