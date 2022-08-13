13 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

«Нет больше огурцов». Град размером с карамельные конфеты удивил жителей алтайского села

Мощный град более 1 см в диаметре прошелся по поселке Александровка Калманского района. Кадрами явления местная жительницы поделились с «Инцидентом».

Град в поселке Александровка Калманского района 13.08.2022.
Град в поселке Александровка Калманского района 13.08.2022.
"Инцидент Барнаул".

В ролике, сделанном женщиной, видно, что град продырявил теплицу.

«Нет больше огурцов», — рассказывает она.

«Крапива вся полегла», — добавляет мужчина.

Также пострадали картофель, свекла, баклажаны, перцы и капуста.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость