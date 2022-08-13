«Нет больше огурцов». Град размером с карамельные конфеты удивил жителей алтайского села

В ролике, сделанном женщиной, видно, что град продырявил теплицу.
«Нет больше огурцов», — рассказывает она.
«Крапива вся полегла», — добавляет мужчина.
Также пострадали картофель, свекла, баклажаны, перцы и капуста.
Мощный град более 1 см в диаметре прошелся по поселке Александровка Калманского района. Кадрами явления местная жительницы поделились с «Инцидентом».
В ролике, сделанном женщиной, видно, что град продырявил теплицу.
«Нет больше огурцов», — рассказывает она.
«Крапива вся полегла», — добавляет мужчина.
Также пострадали картофель, свекла, баклажаны, перцы и капуста.
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