Нетрезвого нарушителя госграницы поймали в Алтайском крае

В Угловском районе Алтайского края пограничники задержали иностранца, который пересек государственную границу в обход установленных пунктов пропуска.

На момент задержания у него не было документов. После разбирательства стало ясно, что это гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона.

В состоянии алкогольного опьянения он потерял ориентировку и незаконно пересек границу, направившись вглубь Российской Федерации, рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ по краю.

Так как состава преступления в действия нарушителя не было, ему просто выписали штраф и передали сотрудникам пограничной службы Республики Казахстан.

Ранее инспекторы Россельхознадзора остановили на границе Казахстана с Россией в Алтайском крае партию сливочного масла «Вкусное». Эксперты взяли пробы и выяснили, что этому маслу не место в магазинах.