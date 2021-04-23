Сливочный фальсификат из Казахстана просочился в Алтайский край

Как оказалось, сладко-сливочное несоленое масло «Вкусное» 72,5%, производства ТОО «Молком-Павлодар» (Казахстан), — фальсификат.
По результатам лабораторных исследований, установлено несоответствие жирно-кислотного состава.
«Продукция признана фальсифицированной ввиду того, что жирно-кислотный состав не соответствует заявленному производителем в составе готовой продукции», — заявили в ведомстве.
Масло следовало в Красноярский край на продажу.
Теперь продукцию отзывают, чтобы она не попала на полки магазинов.
Всего с 9 по 22 апреля Россельхознадзор на российско-казахстанском участке госграницы проверил более 700 тонн мяса птицы, молочки, рыбы и рыбопродукции, ввезенной на территорию России.
Ранее стало известно, куда вывозят вкусную алтайскую гречку.