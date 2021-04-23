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Жизнь

Сливочный фальсификат из Казахстана просочился в Алтайский край

Инспекторы Россельхознадзора остановили на границе Казахстана с Россией в Алтайском крае партию сливочного масла «Вкусное». Эксперты взяли пробы и выяснили, что этому маслу не место в магазинах.

Сливочное масло.
Сливочное масло.
pixabay.com

Как оказалось, сладко-сливочное несоленое масло «Вкусное» 72,5%, производства ТОО «Молком-Павлодар» (Казахстан), — фальсификат.

По результатам лабораторных исследований, установлено несоответствие жирно-кислотного состава.

«Продукция признана фальсифицированной ввиду того, что жирно-кислотный состав не соответствует заявленному производителем в составе готовой продукции», — заявили в ведомстве.

Масло следовало в Красноярский край на продажу.

Теперь продукцию отзывают, чтобы она не попала на полки магазинов.

Всего с 9 по 22 апреля Россельхознадзор на российско-казахстанском участке госграницы проверил более 700 тонн мяса птицы, молочки, рыбы и рыбопродукции, ввезенной на территорию России.

Ранее стало известно, куда вывозят вкусную алтайскую гречку.

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