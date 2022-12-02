Незадачливые алтайские фермеры купили несуществующий экскаватор

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, в августе 2020 года двое мужчин решили приобрести через интернет трактор японской сборки.
Они связались с менеджером фирмы, которую обнаружили в интернете. Организация находилась во Владивостоке.
Менеджер обманул покупателей, заставив их обманом и без договора перевести на счет 865 тыс. рублей.
Горно-Алтайский городской суд признал жителя Владивостока виновным в крупном мошенничестве. Подсудимый признал вину и раскаялся. Суд назначил ему условное наказание.
Ранее в Бийске мужчина украл из магазина несколько палок колбасы.
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