2 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Незадачливые алтайские фермеры купили несуществующий экскаватор

Жители Горно-Алтайска столкнулись с мошенниками и «купили» у них трактор почти за миллион рублей. Но техники так и не дождались.

Работа в поле. Трактор.
Работа в поле. Трактор.
Pixabay.com.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, в августе 2020 года двое мужчин решили приобрести через интернет трактор японской сборки.

Они связались с менеджером фирмы, которую обнаружили в интернете. Организация находилась во Владивостоке.

Менеджер обманул покупателей, заставив их обманом и без договора перевести на счет 865 тыс. рублей.

Горно-Алтайский городской суд признал жителя Владивостока виновным в крупном мошенничестве. Подсудимый признал вину и раскаялся. Суд назначил ему условное наказание.

Ранее в Бийске мужчина украл из магазина несколько палок колбасы.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость