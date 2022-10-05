Ни денег, ни дивана. Бийчанка хотела продать мебель, а потеряла 20 тыс. рублей

47-летняя жительница Бийска хотела продать мебель через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла свои сбережения, сообщает пресс-служба главка МВД по Алтайскому краю.

Женщине позвонили поздно вечером по объявлению о продаже мебели.

Предполагаемая покупательница якобы решила купить товар и предложила перевести деньги на банковскую карту.

Чтобы расплатиться, она попросила назвать номер пластиковой карты и коды из смс.

Потерпевшая назвала, и у нее списали 20 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции призывают жителей края к бдительности. Не доверяйте информации, полученной в ходе телефонной беседы с незнакомцами, и не переходите по неизвестным ссылкам», — призвали в ведомстве.

Ранее мошенники сняли все деньги с карт дочери Дмитрия Пескова.