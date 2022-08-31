1 сентября
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Происшествия

Все деньги с карт дочери Дмитрия Пескова украли телефонные мошенники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его дочь потеряла все деньги с двух банковских карт после беседы с телефонными мошенниками. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Официальный представитель Кремля уточнил, что инцидент произошел еще в 2021 году. По его словам, Елизавета Пескова знала, в том числе от отца, про уловки аферистов, но все равно сообщила им персональные данные, которых оказалось достаточно для опустошения счетов.

«Она говорит, это было как гипноз. Она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее, и у нее с двух карточек сняли деньги», — рассказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что оперативное обращение в банк помогло своевременно вернуть средства. Задержали ли в итоге тех мошенников, представителю Кремля неизвестно.

Ранее сообщалось, что 29-летнего уроженца Ростовской области обвинили в серии мошенничеств на сумму свыше 4 млн рублей в отношении 35 жителей России. Он продавал кедровые орехи, тюльпаны, красную икру и другие товары, которых у него на самом деле не было.

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