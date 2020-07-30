«Ни за кого заступаться не буду!»: Андрей Степурко высказался о смертельной драке в Барнауле

В ходе массовой драки с участием Лилии Ворогушиной в Барнауле погиб сорокалетний мужчина Павел Рохлов. Девушка оказалась чемпионкой мира по кикбоксингу. Ее тренер, основатель школы «СТИК» Андрей Степурко высказался по поводу случившийся трагедии.

Тренер Лилии Ворогушиной Андрей Степурко в своем аккаунте Instagram прокомментировал трагедию с участием его воспитанницы. В первую очередь, он выразил соболезнования жене и родственникам погибшего мужчины, а после написал свое отношение к ситуации и чемпионке мира.

Андрей Степурко,

член Общественной палаты Алтайского края:

В голове не укладывается, как такие ситуации вообще могут происходить. Почему взрослые, состоявшиеся, самостоятельные и осознанные люди могут себя так повести. Лишить жизни человека! К сожалению, ничего уже изменить нельзя. Эта страшная ситуация должна решаться в правовом поле. Я в курсе данной ситуации, узнал, как и многие из вас, из социальных сетей! Ни за кого заступаться, как пишут в комментариях, я не собираюсь и не имею никакого права это делать. Тот факт, что я знаком с данными людьми не означает, что я могу хоть как-то влиять на происходящее и заступаться за них.

Степурко также сообщает, что мнение его четкое и ясное: все должно решиться в суде, и не важно, кем являются люди, совершившие данное преступление.

Андрей Степурко,

член Общественной палаты Алтайского края:

За все время работы, через меня, как тренера прошло более 10 тыс. воспитанников. Считаю некорректным, осуждать всех по одной ситуации. Тем более, Михаил не является моим воспитанником. Прошу не подхватывать информацию, которая не соответствует действительности.

Кто такая Лилия Воргушина

Лилия Ворогушина — чемпионка мира по кикбоксингу. Она занималась в школе олимпийского резерва у Андрея Степурко.

Массовая драка в Барнауле. instagram.com/sveta_roh/

Девушка является многократной чемпионкой России, дважды чемпионкой Мира 2003 и 2006 годов, победителем и призером международных соревнований, а также бронзовым призером Кубка Мира 2004 года. Лилия состояла в команде сборной России с 2001 по 2008 годы.

Еще один тренер Лилии Марина Агафонова ранее в интервью для altapress.ru рассказывала интересные истории из жизни спортсменки, связанные с кикбоксингом.

«Однажды сцепились с местными жительницами в нашем спортлагере „Маяк“. Пришли на дискотеку какие-то девицы из ближайшей деревни (проникли через дырку в заборе) и говорят, мол, может вы и кикбоксеры, но мы вас все равно запинаем. Ну попытались. Одного удара хватило, чтобы плачущих местных вывели за территорию», — говорила Марина Агафонова.