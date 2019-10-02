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Происшествия

Нидерланды потребовали изучить роль Украины в авиакатастрофе Boeing

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Речь идет о вопросе касательно закрытия воздушного пространства на востоке страны, пишет «РГ».

В 2015 году Совет безопасности Нидерландов постановил — Украина должна была запретить полеты над регионом, где ведутся боевые действия. Министр иностранных дел страны Стеф Блок не стал возражать против рассмотрения возможностей для изучения фактов вокруг этой ситуации.

Что произошло

Самолет Boeing-777, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над территорией Украины.

Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа. Российская сторона проявила готовность оказывать следствию помощь. Были проведены соответствующие исследования производителя ракеты, однако международная комиссия не приняла к сведению эти доводы.

В ходе технического расследования Москва так и не получила ответа на предложение провести совместные следственные эксперименты.

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