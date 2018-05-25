Путин ответил на новые обвинения России в причастности к крушению малазийского "Боинга"

Как сказал президент, он не успел ознакомиться с выводами следователей, так как весь четверг был занят на встрече с прибывшим в Санкт-Петербург на ПМЭФ-2018 президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Владимира Путина, представителей нашей страны не допускают к расследованию катастрофы. И, как заявил глава государства, наша страна может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

Также Путин заявил, что Россия с самого начала предлагала совместную работу по расследованию этой трагедии. "Но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают", — отметил Путин.

Президент указал на то, что украинская сторона над расследованием работает, несмотря на то, что Киев в нарушение международных правил не закрыл свое воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.

Чтобы Россия признала выводы следствия, она должна быть допущена к полноценному участию в расследовании, считает президент.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста.

Какие выводы сделала следственная группа

Следователи 24 мая представили промежуточные итоги расследования. Как заявила группа, расследующая авиакатастрофу, малазийский авиалайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска.

При этом следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут эти результаты переданы.

Что заявили в Министерстве обороны РФ

Российское Минобороны заявило, что выводы следователей базируются в основном на данных из социальных сетей, а показания свидетелей и данные российской стороны были проигнорированы.

В оборонном ведомстве отметили, что представителям следственной группы нужно опираться прежде всего на факты и показания очевидцев, а не поделки фейкогенераторов из Bellingcat или СБУ.

Минобороны указало, что следователи из Нидерландов не учли и отвергли показания очевидцев из близлежащих к району падения лайнера населенных пунктов, которые подтверждали факт пуска ракеты с территорий, контролировавшихся вооруженными силами Украины.

В министерстве подчеркнули, что многочисленные очевидцы произошедшего — "не обезличенные изображения из социальных сетей, а конкретные люди, которые сделали свои заявления под запись, в том числе представителям европейских и американских СМИ".

Катастрофа MH17

Малайзийский пассажирский самолет Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На его борту находились 298 человек, все погибли. Укоаинская сторона обвинила в случившемся ополченцев.





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