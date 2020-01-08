Никто не выжил. В сети появилось видео крушения украинского боинга

В Twitter появилось предполагаемое видео крушения украинского Boeing 737 в аэропорту Имама Хомейни в Тегеране. Кадры опубликовал журналист Мохамад Ахвазе.

Пассажирский Boeing-737 потерпел крушение вскоре после взлета в 5:42 утра по московскому времени из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

По последней информации, на борту было 167 пассажиров. В МИД Украины сообщили, что пассажиры и экипаж погибли.

أول مقطع فيديو من تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية من طراز بوينج 737 على متنها 180 راكباً في العاصمة الإيرانية طهران الان . pic.twitter.com/CSYjq6mfPO — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) 8 января 2020 г.

Иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец Boeing-737. Как отмечается, черный ящик нашли в окрестностях Тегерана, его передали правоохранительным органам, сообщает ТАСС.

Утром 8 января украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за «технических проблем» через две минуты после взлета. ЧП произошло у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Boeing 737 направлялся из Тегерана в Киев.