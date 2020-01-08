Никто не выжил. В сети появилось видео крушения украинского боинга

Пассажирский Boeing-737 потерпел крушение вскоре после взлета в 5:42 утра по московскому времени из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
По последней информации, на борту было 167 пассажиров. В МИД Украины сообщили, что пассажиры и экипаж погибли.
أول مقطع فيديو من تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية من طراز بوينج 737 على متنها 180 راكباً في العاصمة الإيرانية طهران الان . pic.twitter.com/CSYjq6mfPO— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) 8 января 2020 г.
Иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец Boeing-737. Как отмечается, черный ящик нашли в окрестностях Тегерана, его передали правоохранительным органам, сообщает ТАСС.
Утром 8 января украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за «технических проблем» через две минуты после взлета. ЧП произошло у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Boeing 737 направлялся из Тегерана в Киев.