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Происшествия

Никто не выжил. В сети появилось видео крушения украинского боинга

В Twitter появилось предполагаемое видео крушения украинского Boeing 737 в аэропорту Имама Хомейни в Тегеране. Кадры опубликовал журналист Мохамад Ахвазе.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Пассажирский Boeing-737 потерпел крушение вскоре после взлета в 5:42 утра по московскому времени из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

По последней информации, на борту было 167 пассажиров. В МИД Украины сообщили, что пассажиры и экипаж погибли.

Иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец Boeing-737. Как отмечается, черный ящик нашли в окрестностях Тегерана, его передали правоохранительным органам, сообщает ТАСС.

Утром 8 января украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за «технических проблем» через две минуты после взлета. ЧП произошло у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Boeing 737 направлялся из Тегерана в Киев.

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