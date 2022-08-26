26 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Нижегородец расстрелял 13-летнюю девочку из травматического пистолета

Следственные органы задержали 46-летнего мужчину, который расстрелял девочку из травматического пистолета в городе Кулебаки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

Инцидент произошел 18 августа. Как выяснили следователи, нижегородец произвел несколько выстрелов в область груди 13-летней девочки, которая гуляла с подругой.

Нижегородца взяли под стражу и изъяли у него травматический пистолет. Нижегородцу предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 36-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в повреждении линии электропередач в Томской области. Предположительно, из-за стрельбы не менее 15 населенных пунктов остались без света.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость