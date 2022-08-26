Нижегородец расстрелял 13-летнюю девочку из травматического пистолета

Следственные органы задержали 46-летнего мужчину, который расстрелял девочку из травматического пистолета в городе Кулебаки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Инцидент произошел 18 августа. Как выяснили следователи, нижегородец произвел несколько выстрелов в область груди 13-летней девочки, которая гуляла с подругой.

Нижегородца взяли под стражу и изъяли у него травматический пистолет. Нижегородцу предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 36-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в повреждении линии электропередач в Томской области. Предположительно, из-за стрельбы не менее 15 населенных пунктов остались без света.