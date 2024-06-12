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Происшествия

Ночью неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Барнауле

12 июня в 03:11 на Павловском тракте между поселком Новомихайловка и Михайловским кладбищем в Барнауле произошло ДТП.

Пешеход скончался на месте происшествия.

Водитель с места ДТП скрылся, сообщает "Инцидент Барнаул".

Разыскивается автомобиль Audi А6. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию просьба сообщить в Госавтоинспекию по телефонам 393-605, 393-554, 391-090 или обратится по адресу: Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.

Ранее на Змеиногорском тракте в Барнауле произошло смертельное ДТП.

Погибли два человека.

По словам представителей Госавтоинспекции, водитель Mazda Demio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским междугородним автобусом King Long.

В результате водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли на месте ДТП, еще одна пассажирка иномарки с полученными травмами госпитализирована.

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