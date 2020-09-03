Новая трагедия на отдыхе. На Алтае молодая женщина погибла от удара током на рыбалке

Молодая женщина, ехавшая по озеру в Ельцовском районе на лодке с мужем и сыном, задела удочкой ЛЭП, получила удар током и скончалась на следующий день. Информацию об этом разместил краевой СУСК, сообщивший о возбуждении уголовного дела.

Трагедия произошла 30 августа. По данным следствия, семья (муж с женой и 9-летний сын) приехала на озеро в Ельцовском районе.

Этот водоем арендует предприниматель, оказывающий услугу платной рыбалки. Глава семьи оплатил рыбалку, взял телескопические удочки и надувную лодку, после чего семья всем составом поплыла по озеру.

Проплывая под линией электропередачи, женщина удочкой задела ее, получила удар током и термический ожог 2−3 степени. На следующий день молодая мать скончалась от полученных травм в больнице.

Рыбалка. Pixabay.com

В краевом следственном комитете сообщили: возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Расследование продолжается, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Напомним, в конце июля на алтайской турбазе «Глобус» трагически погибла вся семья Иосифа Кременских (четверо человек), начальника сектора мониторинга управления края по печати и массовым коммуникациям. Следствие пришло к выводу, что они отравились угарным газом.