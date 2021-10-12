Новая версия загадочной истории. Что произошло на перевале Дятлова

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Необъяснимая смерть

Перевал Дятлова — название «самого страшного» места, где в 1959-м при невыясненных обстоятельствах погибла туристическая группа Игоря Дятлова. Кроме «руководителя», в поход на Северный Урал тогда отправились пять студентов Уральского политехнического института: Зина Колмогорова, Юрий Дорошенко, Люда Дубинина, Александр Колеватов и Юрий Дудин. В команду также вошли выпускники Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль и Георгий (Юрий) Кривонищенко. Позже к ним присоединился инструктор турбазы Семен Золотарев.

Экспедиция была приурочена к 21 съезду КПСС. Туристы планировали пройти 350 километров на лыжах и подняться на вершины гор Отортен и Ойко-Чакур.

Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г. Soviet investigators , СС0 , commons.wikimedia.org

В ночь на 2 февраля группа пропала. Через несколько дней после начала поисковой операции на склоне горы Холатчахль нашли разрезанную палатку и пять тел. Еще четверых разыскали под снегом через 2 месяца.