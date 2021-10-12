Новая версия загадочной истории. Что произошло на перевале Дятлова

Перевал Дятлова — название «самого страшного» места, где в 1959-м при невыясненных обстоятельствах погибла туристическая группа Игоря Дятлова. Кроме «руководителя», в поход на Северный Урал тогда отправились пять студентов Уральского политехнического института: Зина Колмогорова, Юрий Дорошенко, Люда Дубинина, Александр Колеватов и Юрий Дудин. В команду также вошли выпускники Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль и Георгий (Юрий) Кривонищенко. Позже к ним присоединился инструктор турбазы Семен Золотарев.
Экспедиция была приурочена к 21 съезду КПСС. Туристы планировали пройти 350 километров на лыжах и подняться на вершины гор Отортен и Ойко-Чакур.
В ночь на 2 февраля группа пропала. Через несколько дней после начала поисковой операции на склоне горы Холатчахль нашли разрезанную палатку и пять тел. Еще четверых разыскали под снегом через 2 месяца.
Долгое время загадочное дело о гибели туристов было засекречено. Ранее altapress.ru писал, что через 60 лет после трагедии ей заинтересовалась прокуратура.
Позже, в 2019 году, стало известно о незаконной эксгумации одного из погибших.
«Почему-то произошла эксгумация в нарушение АПК, не в рамках уголовного дела, не следователем… По этому поводу мы подписали письмо, обратились к мэру, руководителю администрации Екатеринбурга с тем, чтобы разобраться в ситуации: почему была проведена эксгумация не в рамках уголовного дела, незаконно», — уточнил РИА «Новости» юрист фонда Дятлова Евгений Черноусов. Речь шла об изъятии тела Семена Золотарева.
Есть предположение, что туристов затоптали олени, бежавшие в сторону Холатчахль. В тот день они могли испугаться шума ракеты, о пуске которой свидетельствует справочник РВСН. Версия такова: когда стадо оленей бежит в пургу с видимостью 1−2 метра, оно натыкается на палатку туристов, которые и получают при падении трехсоткилограммовой туши оленя смертельные травмы.
Отметим также, что на одежде погибших обнаружили радиацию.
Экс-военнослужащий Хамза Синюкаев участвовал в поисках тел. В интервью «Комсомольской правде» он рассказал, что с сослуживцами провел на перевале один месяц. Мужчина допустил, что студентов и их руководителей могли убить.
«Сначала мы честно искали, а потом стали халтурить. Быстро поняли, что до нас по этим же квадратам уже ходили люди. Поэтому мы с ребятами решили, что эти кто-то в сапогах ходил тут до нас и были эти людьми непростыми. Может быть, даже из КГБ. Но это были только наши домыслы», — поделился Синюкаев. Он добавил: следы в месте поисков не заметало, а выдувало, поэтому их было долго видно.