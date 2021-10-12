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Происшествия

Новая версия загадочной истории. Что произошло на перевале Дятлова

  1. Необъяснимая смерть
  2. Под грифом секретности
  3. Могли ли на группу Дятлова напасть звери?
  4. Новый виток тайны

Бывший военный Хамза Синюкаев, участвовавший в поисках группы Дятлова, выдвинул новую версию трагедии. По его словам, на роковом перевале туристов могли убить.

1
Необъяснимая смерть

Перевал Дятлова — название «самого страшного» места, где в 1959-м при невыясненных обстоятельствах погибла туристическая группа Игоря Дятлова. Кроме «руководителя», в поход на Северный Урал тогда отправились пять студентов Уральского политехнического института: Зина Колмогорова, Юрий Дорошенко, Люда Дубинина, Александр Колеватов и Юрий Дудин. В команду также вошли выпускники Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль и Георгий (Юрий) Кривонищенко. Позже к ним присоединился инструктор турбазы Семен Золотарев.

Экспедиция была приурочена к 21 съезду КПСС. Туристы планировали пройти 350 километров на лыжах и подняться на вершины гор Отортен и Ойко-Чакур.

Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.
Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.
Soviet investigators, СС0, commons.wikimedia.org

В ночь на 2 февраля группа пропала. Через несколько дней после начала поисковой операции на склоне горы Холатчахль нашли разрезанную палатку и пять тел. Еще четверых разыскали под снегом через 2 месяца.

2
Под грифом секретности

Долгое время загадочное дело о гибели туристов было засекречено. Ранее altapress.ru писал, что через 60 лет после трагедии ей заинтересовалась прокуратура.

Позже, в 2019 году, стало известно о незаконной эксгумации одного из погибших.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

«Почему-то произошла эксгумация в нарушение АПК, не в рамках уголовного дела, не следователем… По этому поводу мы подписали письмо, обратились к мэру, руководителю администрации Екатеринбурга с тем, чтобы разобраться в ситуации: почему была проведена эксгумация не в рамках уголовного дела, незаконно», — уточнил РИА «Новости» юрист фонда Дятлова Евгений Черноусов. Речь шла об изъятии тела Семена Золотарева.

3
Могли ли на группу Дятлова напасть звери?

Есть предположение, что туристов затоптали олени, бежавшие в сторону Холатчахль. В тот день они могли испугаться шума ракеты, о пуске которой свидетельствует справочник РВСН. Версия такова: когда стадо оленей бежит в пургу с видимостью 1−2 метра, оно натыкается на палатку туристов, которые и получают при падении трехсоткилограммовой туши оленя смертельные травмы.

Олень. Зима.
Олень. Зима.
СС0

Отметим также, что на одежде погибших обнаружили радиацию.

4
Новый виток тайны

Экс-военнослужащий Хамза Синюкаев участвовал в поисках тел. В интервью «Комсомольской правде» он рассказал, что с сослуживцами провел на перевале один месяц. Мужчина допустил, что студентов и их руководителей могли убить.

Кровь. Убийство
Кровь. Убийство
unsplash.com

«Сначала мы честно искали, а потом стали халтурить. Быстро поняли, что до нас по этим же квадратам уже ходили люди. Поэтому мы с ребятами решили, что эти кто-то в сапогах ходил тут до нас и были эти людьми непростыми. Может быть, даже из КГБ. Но это были только наши домыслы», — поделился Синюкаев. Он добавил: следы в месте поисков не заметало, а выдувало, поэтому их было долго видно.

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