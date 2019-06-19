Тайна перевала: появилась новая версия гибели группы Дятлова

В гибели туристической группы Дятлова могли быть виновны испуганные олени — об этом сообщили СМИ, связав трагедию на Северном Урале с пуском ракеты в Казахстане в 1959 году.

«Напуганные олени бросились в сторону горы Холатчахль. Когда стадо оленей бежит в пургу с видимостью 1−2 метра, они натыкаются на палатку туристов, которые и получают при падении трехсоткилограммовой туши оленя смертельные травмы», — пишет «Похвистнево Информ».

О пуске ракеты свидетельствует справочник РВСН, на котором опубликован хронологический указатель пусков ракет за период 1947—1959 гг. Пуск ракеты был произведен 2 февраля 1959 года. Этот пуск закончился аварией.

Причиной испуга животных, по информации агентства, стал шум, который произвела ракета при запуске. «Газета.ру» уточнила, что в год трагедии с полигона Торетам в Казахстане военные пустили межконтинентальную ракету Р-7. Представители народа манси сообщали следователям, что в ночь гибели туристов видели в небе «огненный шар».

В январе Генпрокуратура заявила о возобновлении расследования трагедии с дятловцами. В ведомстве отмечали, что будут прорабатывать три основные версии: лавина, снежная доска и ураган, пишет ura.ru.

Секретное дело

Представители прокуратуры Свердловской области ранее рассказали прессе, почему дело о гибели группы Дятлова было засекречено. В деле содержится документ — поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Из-за него засекретили все дело, рассказал прокурор. Однако, по данным прокуратуры, его рассекретили «20−30 лет назад».

Тела трагически погибших в 1959 году туристов из группы Игоря Дятлова могут быть эксгумированы, если того потребует расследование. Также, если потребуется, будет проверена информация о радиации, якобы обнаруженной на одежде погибших.

Загадка перевала

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

На одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна. Спустя 60 лет после трагедии теми загадочными событиями заинтересовалась прокуратура.