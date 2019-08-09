Новые взрывы в Красноярском крае, снова есть раненые (обновлено)

Во время разминирования и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке Красноярского края произошел подрыв снаряда. Были ранены пятеро служащих и поврежден автомобиль, сообщает официальный портал Красноярского края. ЧС связана с предыдущим взрывом на складах боеприпасов 5 августа, следствием которого был пожар и эвакуация тысяч местных жителей.

Что опять случилось

Информация о новом взрыве очень короткая. Власти региона сообщают, что в связи с новым взрывом и ранениями служащих и «принимая во внимание резкое ухудшение метеоусловий, краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение об организованном перемещении жителей Каменки в пункт временного размещения поселка Малиновка». Из расположенного рядом Ачинска и Ачинского района направлено 11 автобусов для вывоза жителей деревни.

Агентству «Интерфакс» удалось добыть некоторые подробности. По сведениям источника издания, снаряд взорвался на железнодорожном полотне под Ачинском — на него наехал спецпоезд. И на подъезде к Каменке, где находится взорвавшийся склад с боеприпасами, вагон спецпоезда подорвался.

Пять человек, пострадавших после этого взрыва, доставили в Ачинскую районную больницу. Госпитализирован четверых, один будет находиться на амбулаторном лечении.

Каковы последствия

Власти сейчас изучают последствия ЧП 5 августа. Они весьма серьезные.

Официальный портал региона сообщает, что пострадали 7 социальных объектов, в том числе средняя школа и детский сад непосредственно в Каменке и три фельдшерско-акушерских пункта. Значительный ущерб нанесен жилищному фонду. По предварительным оценкам, только окон нужно восстановить порядка 1,2 тыс.

Восемь жилых домов уничтожены полностью. Значительные повреждения получила и высоковольтная линия электропередачи, резервная, которая питает город Ачинск. Это не повлекло нарушения электроснабжения города Ачинска, но риски возросли, и соответственно, специалисты ждут окончания проведения работ саперами, чтобы приступить к ремонту. Требуется восстановить 4 км линии.

Власти региона обещают решить проблему тех, кто потерял жилье, и помочь с ремонтом домов, соцобъектов и восстановлением инфраструктуры.

Обновлено 23:28

Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском увеличилось до восьми человек. В Ачинской межрайонной центральной больнице сейчаснаходятся пятеро гражданских, двое полицейских и один военный. Их состояние — средней степени тяжести, так считают медики. Об этом сообщает «Российская газета».

Обновлено 23:51

Число пострадавших увеличилось до девяти, сообщили «Интерфаксу» врачи в Ачинской больнице. В нее поступили девять раненых, четверо военных и пять гражданских. Последней доставили женщину с легкими резаными ранами. Ее отправили на амбулаторное лечение.