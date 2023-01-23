Новый антирекорд. Мошенники обманули сибирского преподавателя на 14,2 млн рублей

59-летняя местная жительница и преподаватель одного из учебных заведений города Осинники (Кемеровская область) лишилась рекордных для региона 14,2 млн рублей. Она перевела деньги мошенникам, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Женщина обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что потерпевшей позвонил мужчина и представился сотрудником «службы безопасности Центробанка». Злоумышленник сообщил горожанке, что мошенники оформили на нее крупный кредит.

По словам звонившего, незаконная операция была «заморожена». Во избежание хищения денег женщине необходимо было самой подтвердить полученные средства на специальный «резервный безопасный счет».

Аферист под разными предлогами убеждал женщину совершить еще больше перечислений.

Потерпевшая знала о такой схеме мошенничества, но под диктовку преступника на протяжении 39 дней она перевела со своих счетов 1,9 млн рублей, более 4,2 млн рублей, оформленных в кредит и под залог имущества, а также заемных — 8 млн рублей, полученных от знакомых.

Сумма похищенных средств в общей сложности составила около 14,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание, по санкциям статьи, составляет 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что сибиряк отдал мошенникам более 13 млн рублей.