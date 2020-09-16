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Происшествия

Новый отчим зверски зарезал двух девочек из Сибири

В Ярославской области разыскивают 41-летнего Виталия Молчанова, подозреваемого в убийстве двух девочек, для которых он решил стать отчимом, сообщает региональный СК.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Инцидент произошел днем 15 сентября в городе Рыбинске — в квартире обнаружили тела двух сестер, которым было 13 и 8 лет.

«Возбуждено уголовное дело <…> cовместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления», — рассказали в ведомстве.

Также в СК подчеркнули, что делом занимаются наиболее опытные криминалисты и следователи, которых лично координирует руководитель ярославского СК.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение оперативно докладывать о всех принимаемых мерах к поимке Молчанова, который скрылся на белом велосипеде.


Как уточняет Om1.ru, беглец Молчанов убил детей своей сожительницы — Валентины из Омска. С мужчиной она познакомилась в интернете, после продолжительной переписки он предложил переехать к нему.

В начале августа сибирячка с девочками переехала в Рыбинск, где семья поселилась в квартире «нового папы».

«Ничего не предвещало беды, пока 14 сентября Валентина не ушла на работу. Вернувшись с работы спустя 1,5 суток Валентина обнаружила своих дочерей мертвыми, со множественными ножевыми ранениями», — отмечает издание.

Сожителя дома не было. Сейчас он является главным подозреваемым — его уже объявили в федеральный розыск.

Следователи полагают, что Молчанов потерял контроль над собой из-за ревности, поскольку женщина больше суток не возвращалась с работы. Якобы решил выместить злобу на детях.

Подозреваемого в убийстве детей разыскивают в Ярославской области.
Подозреваемого в убийстве детей разыскивают в Ярославской области.
om1.ru

Молчанов работает опрессовщиком кабелей на предприятии «Рыбинсккабель», на который устроился в этом году.

При этом в соцсетях он назвал себя юристом-адвокатом и отметил, что помогает заключенным. По данным местных СМИ, мужчина отсидел за убийство и изнасилование.

Глава Рыбинска Денис Добряков на своей странице во «ВКонтакте» выразил свои соболезнования семье погибших девочек.

«Страшная трагедия — смерть детей. Нет прощения тем, кто в ней повинен. Приношу свои соболезнования родным девочек. Надеюсь, что возмездие настигнет убийцу», — написал он.

Ранее в Новосибирской области влюбленные ради развлечения шнурком убили пожилого таксиста, утопили тело в озере и сожгли его машину.

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