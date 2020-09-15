Влюбленные ради развлечения шнурком убили пожилого таксиста и сожгли машину в Сибири

В Новосибирской области задержали мужчину и девушку, которых подозревают в жестоком убийстве пожилого таксиста, сообщает региональный СК.

Сожгли машину и убили таксиста в Новосибирской области.

Тело 68-летнего жителя Барабинска с повреждениями в области головы и шеи обнаружили 13 сентября в озере Иткуль.

Подозреваемых задержали по горячим следам, ими оказались жители Куйбышевского района — 29-летний мужчина и 20-летняя девушка.

«13 сентября в ночное время погибший на личном автомобиле занимался частным извозом. Увидев на дороге голосующую пару, мужчина решил остановиться. Подозреваемые попросили отвезти их в село Серебрянка», — рассказали в ведомстве.

По пути пассажиры решили убить таксиста. Мужчина, сидевший на заднем сиденье, набросил шнурок на шею и начал душить.

После он попросил девушку помочь добить человека — она продолжила душить, а мужчина перелез на переднее сиденье и начал избивать.

После того, как таксист перестал подавать признаки жизни, парочка обмотала его скотчем и утопила в озере, а автомобиль сожгли.

Влюбленные признались в убийстве, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в деле зверски убитой жительницы Бердска, продававшей машину, всплыли новые факты — ее также душили по очереди.