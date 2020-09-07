В деле зверски убитой сибирячки, продававшей машину, всплыли новые факты: душили по очереди, слушая мольбы о детях

В Кемеровском областном суде выяснили новые подробности убийства Ирины Синельниковой, которая молила о пощаде, но ее, вероятно еще живую, привязали и оставили на морозе, пишет « Курьер. Среда. Бердск ».

Напомним, 34-летняя жительница Бердска пропала 11 января 2019 года после того, как поехала продавать свой автомобиль Peugeot 407.

В убийстве обвинили Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова — они, по версии следствия, еще в 2018 году решили забирать автомобили и убивать продавцов. Обвиняемым грозит соответственно 21 год и 20 лет в колонии строго режима.

Судебное заседание состоялось 4 сентября. Фурсов в ходе своего последнего слова, когда говорил о раскаянии и прощении, поменял свои показания и сделал неожиданное заявление: при задержании якобы написал явку с повинной, которой нет в материалах дела.

«Я не принимал активного участия в убийстве, только в угоне. В моих планах был угон машины. Возможно, я оговорил себя. Ваша честь, оговорил себя, потому что я не знал закон», — обратился Фурсов к судье.

В ответ гособвинитель зачитал прежние показания Фурсова, согласно которым именно он изначально предложил стрелять из пистолета в висок продавцам, а Белоусов убедил душить удавкой.

Идет заседание. Суд. Анна Зайкова

Фурсов в своих ранних показаниях рассказал, что бил Ирину шокером по лицу и шее, иногда попадая в капюшон и воротник.

Однако 4 сентября он начал утверждать, что сидел за рулем машины и ехал на высокой скорости. При этом женщина, добавил он, сопротивлялась, умоляла отпустить и рассказывала о двух маленьких детях — когда ее душил Белоусов.

А потом два друга, которые не были на сто процентов уверены в смерти Ирины, привязали ее к бетонным плитам в безлюдном месте.

Судья спросил у Фурсова, осознавал ли он, что это приведет к смерти потерпевшей. Тот ответил, что не был уверен, умрет ли от переохлаждения избитая и задушенная женщина.

«Пятьдесят на пятьдесят», — оценил Фурсов шансы Ирины и добавил, что хотел избавиться от нее более гуманным способом, но участвовал в расправе из-за страха, что Белоусов убьет и его.

Удар , кулак. СС0

Гособвинитель зачитал некоторые подробности убийства, о которых ранее рассказывал Фурсов. Из этих показаний следует, что женщину душили по очереди.

«Я сменил Белоусова, перехватил удавку и стал душить Ирину. Она стала хрипеть, я взял удавку и снова стал ее душить. И так трижды. Первый раз я стал ее душить, потом вышел из машины, Синельникова не двигалась. Но потом стала хрипеть. Я взял удавку и снова начал душить. Третий раз мы поняли, что она жива. Белоусов взял удавку и стал душить. Он душил несколько минут, потом предложил мне и я взял удавку и стал душить», — напомнил гособвинитель подсудимому.

В ответ на это Фурсов озвучил новую версию — он не душил Ирину, а «создавал видимость, что пытался душить».

Он также иначе описал свои действия после того, как привязали женщину: в последнем слове 4 сентября завил, что не трогал вещи убитой, хотя ранее говорил, что вещи сожгли. Более того, ранее при проверке он даже показал это место.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами суд возобновил судебное следствие. Кроме того, предстоит выслушать последнее слово второго подсудимого — Белоусова.